Venezia 79, le star usano il fotoritocco ma dimenticano un particolare (c’è anche una ex del GF Vip) il video che fa discutere (Di sabato 3 settembre 2022) Venezia 79 ha regalato al pubblico numerose star dentro vestiti sontuosi e accessori alla moda. Alcune di loro, nonostante siano già bellissime, hanno voluto postare alcune fotografie su Instagram lasciandosi andare al fotoritocco, compresa una ex concorrente (e non solo) del Grande Fratello Vip. Venezia 79, le star usano il fotoritocco ma dimenticano un particolare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 3 settembre 2022)79 ha regalato al pubblico numerosedentro vestiti sontuosi e accessori alla moda. Alcune di loro, nonostante siano già bellissime, hanno voluto poe alcune fotografie su Instagram lasciandosi andare al, compresa una ex concorrente (e non solo) del Grande Fratello Vip.79, leilmaun... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

orguel1984 : RT @paoloigna1: Venezia 79, ciak si sfila: l'azzardo di Timothée Chalamet star in rosso in passerella - paoloigna1 : Venezia 79, ciak si sfila: l'azzardo di Timothée Chalamet star in rosso in passerella - CaterinaFranca1 : Festival del cinema di Venezia,ai tempi d'oro, quando era popolato da vere star del cinema mondiale. Repost by Jess… - MaurizioTorchi2 : RT @eziamor: #Bassetti .....poteva mancare sul #redcarpet a #Venezia? Certo che no! Ormai si sente una star! - blogtivvu : Venezia 79, le star usano il fotoritocco ma dimenticano un particolare (c’è anche una ex del GF Vip) il video che f… -