Twitter Cerchie | come utilizzarlo al meglio? Un potente strumento di business da usare con attenzione

(Di sabato 3 settembre 2022)ha da poco ufficializzato la nuova funzione(o Circle) con l’obiettivo di replicare in un ambiente digitale quanto accade nella realtà.ricorda Tecnologia.Libero.it,era stato testato dal social del cinguettio lo scorso mese di maggio, ottenendo un grande successo, e proprio in questi giorni è stata rilasciata a livello globale sia per Android quanto per iOS., 2/9/2022 – Computermagazine.itPer correttezza d’informazione va detto cheera stato “testato” anni fa da Google+, il tentativo fallito di Big G di fare concorrenza a Facebook: venne introdotto un sistema per raggruppare tutti i contatti in degli insiemi, che fossero la famiglia, gli amici, i clienti e via discorrendo.ha replicato ...

In alternativa, basta aprire il menu delle impostazioni e selezionare l'apposita voce 'Circle' per gestire tutte le nostre. Il social network si è detto molto soddisfatto della novità,...Ma prima di addentrarci nella funzione Circle, occorre fare una premessa e un passo indietro, per comprendere appieno cosa rappresentasue perché non è una novità in assoluto. Questa ...Dopo anni di richieste e appelli caduti nel vuoto, sembra che ormai ci siamo: Twitter ha ufficialmente dato il via ai test del nuovo tasto che permetterà di modificare il contenuto di un tweet. L'impo ...Le Twitter Circle sono adesso disponibili per tutti su iOS, Android e web: ecco come funzionano le cerchie della piattaforma.