The Crown 6: ecco chi interpreterà i ruoli del principe William e di Kate Middleton (Di sabato 3 settembre 2022) nella serie tv Netflix che ripercorre le vicende della Royal Family britannica I fan della serie tv Netflix dovranno aspettare il 2024 per The Crown 6 ma, nell'attesa, potranno trovare risposta ad una domanda che destava curiosità già da un po': chi interpreterà i ruoli del duca e della duchessa di Cambridge? L'arcano è stato infatti svelato: a vestire i panni del principe William e di Kate Middleton saranno Meg Bellamy, Rufus Kampa (William adolescente) e Ed McVey (William al college). Tre nomi pressoché sconosciuti per tre attori emergenti che hanno alla spalle solamente delle esperienze teatrali. La scelta non è casuale: i creatori della serie, infatti, volevano evitare che i loro volti venissero associati ad altri ...

