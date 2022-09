(Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - "L'Italia è schiava della sua stupidità. In vista dell'apertura delle scuole noi abbiamo prodotto un decreto apri-finestre, nonostante la sollecitazione all'installazione nelle aule scolastiche di sistemi di ventilazione meccanica a raggi ultravioletti inviata da parte della comunità scientifica con lettera pubblica al Governo. Con ildi farci trovare nuovamente impreparati, come avvenuto con omicron lo scorso, alla probabile avanzata di, la nuovaindiana di cui ieri in Emilia Romagna è stato registrato il primo caso". IlMarco, ordinario di Informatica all'università di Bologna Alma Mater, interviene con l'Adnkronos sulla prossima apertura delle scuole e l'evoluzione della pandemia e avverte: "Sappiamo da ...

News24_it : Scuola, matematico Roccetti: 'Con variante Centaurus a novembre rischio bis Natale 2021' - fisco24_info : Scuola, matematico Roccetti: 'Con variante Centaurus a novembre rischio bis Natale 2021': (Adnkronos) - 'Ma noi, no… - italiaserait : Scuola, matematico Roccetti: “Con variante Centaurus a novembre rischio bis Natale 2021” - OrioliAlberto : @gilamalfa No, volevo dire che quando frequentavo la scuola dell'obbligo quelli che dicevano 'i conti tornano' dopo… - Danila0909 : RT @Eliana00689528: “I dati sull'analfabetismo funzionale, matematico e tecnologico mostrano il pesante ritardo italiano, a scuola e non so… -

Adnkronos

... già docente allaNormale Superiore di Pisa di Letterature romanze medioevali e moderne e ... Martedì 13 settembre alle 17,30 a Palazzo Tursi (via Garibaldi 9) ile divulgatore ...... logico, scientifico, grafico, narrativo e teatrale. La riqualificazione degli spazi ha ... una biblioteca, uno spazio motorio adatto ai bambini dellad'infanzia e persino una stanza ... Scuola, matematico Roccetti: "Con variante Centaurus a novembre rischio bis Natale 2021" Il matematico Marco Roccetti, ordinario di Informatica all ... sono in discesa – spiega Roccetti – Pertanto se il quadro restasse tale, il fattore scuola non desterebbe preoccupazione, anche se le ...La vecchia pagella di Piero Angela, deceduto il 13 agosto, è davvero sorprendente poiché aveva 5 in matematica ed un solo 9.