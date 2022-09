Prezzi dell’energia, appello di Mattarella: “La Ue agisca unita, solo così supereremo la crisi” (Di sabato 3 settembre 2022) In un anno i Prezzi dell’energia – gas e luce in primo luogo – sono in certi casi decuplicati. Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunge un richiamo a tutta l’Europa per affrontare con compattezza una crisi continentale senza precedenti. L’aumento record dei Prezzi dell’energia rende “necessaria e urgente una risposta europea all’altezza dei problemi” afferma il Presidente della Repubblica. I singoli Paesi “non possono rispondere con efficacia alla crisi“. In questo senso, secondo il Capo dello Stato, “è fondamentale la puntuale attuazione del PNRR“. Il prolungarsi della guerra in Ucraina, aggiunge Sergio Mattarella, sta producendo “gravi ripercussioni e un impatto drammatico sulla vita dell’Europa e del mondo intero“. Il capo dello ... Leggi su velvetmag (Di sabato 3 settembre 2022) In un anno i– gas e luce in primo luogo – sono in certi casi decuplicati. Dal presidente della Repubblica, Sergio, giunge un richiamo a tutta l’Europa per affrontare con compattezza unacontinentale senza precedenti. L’aumento record deirende “necessaria e urgente una risposta europea all’altezza dei problemi” afferma il Presidente della Repubblica. I singoli Paesi “non possono rispondere con efficacia alla“. In questo senso, secondo il Capo dello Stato, “è fondamentale la puntuale attuazione del PNRR“. Il prolungarsi della guerra in Ucraina, aggiunge Sergio, sta producendo “gravi ripercussioni e un impatto drammatico sulla vita dell’Europa e del mondo intero“. Il capo dello ...

PaoloGentiloni : Accordo al #G7Finance per un tetto al prezzo del #petrolio russo. Sopra quel prezzo, non potrà entrare nell’intera… - matteosalvinimi : Ha ragione Mattarella a chiedere un intervento urgente dell’Europa: SCUDO EUROPEO come per il Covid per finanziare… - fattoquotidiano : Mattarella: “Aumento prezzi dell’energia dovuto a meccanismi irragionevoli, serve un’urgente risposta dell’Unione e… - Flavr7 : RT @sil_viar0: Immediata NAZIONALIZZAZIONE e GESTIONE PUBBLICA del comparto energia. Immediata USCITA dal 'mercato' europeo dell'energia,… - MiltonaWilliams : Ha ragione Mattarella a chiedere un intervento urgente dell’Europa: SCUDO EUROPEO come per il Covid per finanziare… -