Pedullà: “Navas arriverà a gennaio. Vi svelo un retroscena sui figli” (Di sabato 3 settembre 2022) Keylor Navas resta un obiettivo di mercato del Napoli Questa prima sessione di mercato è ufficialmente terminata e il Napoli non è riuscito a strappare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 settembre 2022) Keylorresta un obiettivo di mercato del Napoli Questa prima sessione di mercato è ufficialmente terminata e il Napoli non è riuscito a strappare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GrazianiDavide1 : @michele_zeno @AlfredoPedulla @Carloalvino Ma il mio tweet era di apprezzamento per entrambi . Non contro pedullà .… - Salvato95551627 : RT @napolipiucom: Pedullà: 'Navas aveva deciso tutto in 4 giorni. Ecco tutta la verità. Diatriba Henrique-Campos #napoli #navas #Pedullà #… - Guidolino8 : @fra__nce__sco Pedullà in questa sessione ha perso colpi Dava le visite di Navas per venerdì/sabato prima della fi… - fra__nce__sco : @Guidolino8 Il punto è anche 3 sono pochi per un obiettivo inseguito da tanto. Tra l'altro, secondo Pedullà, Navas… - VincenzoFusco69 : RT @napolipiucom: Pedullà: 'Navas aveva deciso tutto in 4 giorni. Ecco tutta la verità. Diatriba Henrique-Campos #napoli #navas #Pedullà #… -

SporItalia - Navas aveva già scelto tutto 4 giorni fa, spunta l'iscrizione a scuola a Parigi per i figli Keylor Navas e il Napoli : un matrimonio rinviato, da celebrare possibilmente già a gennaio. Lo riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito: ' Navas ha voluto e vuole il Napoli con tutte le sue forze, ma quando ha intuito che si sarebbe andato al ballottaggio delle ultime 72 ore ha iscritto i figli a scuola, ... Sportitalia - Navas - Napoli, i retroscena di un matrimonio rinviato a gennaio: spunta la diatriba Henrique - Campos Keylor Navas e il Napoli : un matrimonio rinviato, da celebrare possibilmente già a gennaio. Lo riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito: Pedullà su Navas e Meret Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Keylore il Napoli : un matrimonio rinviato, da celebrare possibilmente già a gennaio. Lo riferisce Alfredosul proprio sito: 'ha voluto e vuole il Napoli con tutte le sue forze, ma quando ha intuito che si sarebbe andato al ballottaggio delle ultime 72 ore ha iscritto i figli a scuola, ...Keylore il Napoli : un matrimonio rinviato, da celebrare possibilmente già a gennaio. Lo riferisce Alfredosul proprio sito:sue Meret Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie