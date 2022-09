(Di sabato 3 settembre 2022) Giovanni, attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN primasfida contro la: "Per me tutte le partite sono...

LALAZIOMIA : Napoli, Simeone: 'La Lazio è stata parte della mia famiglia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Simeone: 'Tutte gare importanti' - CalcioNews24 : #Simeone ha parlato prima di #LazioNapoli ??? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Simeone: 'Tutte gare importanti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Simeone: 'Tutte gare importanti' -

Lazio News 24

... un rebus a cui Spalletti dovrà dare urgentemente una risposta, perché le prossime due partite contro Lazio e Liverpool sono i primi veri banchi di prova per il nuovomentre, al ...... Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Politano, Zerbin, Raspadori,. All.: Spalletti. ARBITRO: Sozza ASSISTENTI: Rocca e Vono QUARTO UOMO: Serra VAR: Fabbri AVAR: Ranghetti Lazio -... Lazio Napoli, Simeone incubo dei biancocelesti: 8 gol subiti dal Cholito Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Napoli, match valido per la quinta giornata di Serie A. I biancocelesti, dopo l'amaro ...Giovanni Simeone partirà dalla panchina stasera contro la Lazio, ma è lui a presentarsi per il Napoli ai microfoni di Dazn nel pre-partita.