Nadal-Gasquet stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di sabato 3 settembre 2022) Rafael Nadal se la vedrà con Richard Gasquet nel terzo turno degli US Open 2022. Il maiorchino è ancora alla ricerca della condizione ideale. Tra primo e secondo round, infatti, ha perso in totale due set, uno contro la wild card australiana Hijikata e l’altro contro il nostro Fabio Fognini. Tra lui e la seconda settimana dello Slam newyorkese c’è un altro veterano del circuito come il francese. I precedenti sono clamorosamente dalla parte dello spagnolo. Quest’ultimo ha vinto tutti e diciassette gli scontri diretti andati in scena contro il transalpino (39-4 il computo dei set). Sembra tutto apparecchiato, dunque, per un altro successo dell’ex numero uno del mondo. Gasquet, da parte sua, non sta giocando male. La settimana scorsa è arrivato ai quarti di finale a Winston-Salem ed anche nella capitale ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Rafaelse la vedrà con Richardnel terzo turno degli US. Il maiorchino è ancora alla ricerca della condizione ideale. Tra primo e secondo round, infatti, ha perso in totale due set, uno contro la wild card australiana Hijikata e l’altro contro il nostro Fabio Fognini. Tra lui e la seconda settimana dello Slam newyorkese c’è un altro veterano del circuito come il francese. I precedenti sono clamorosamente dalla parte dello spagnolo. Quest’ultimo ha vinto tutti e diciassette gli scontri diretti andati in scena contro il transalpino (39-4 il computo dei set). Sembra tutto apparecchiato, dunque, per un altro successo dell’ex numero uno del mondo., da parte sua, non sta giocando male. La settimana scorsa è arrivato ai quarti di finale a Winston-Salem ed anche nella capitale ...

antobiciclo : @tennisti_brutti Io tornerei all’una , vuoi perderti la retro sfida Nadal Gasquet? - tennisti_brutti : @Friedkinismo2 tra l'altro state sempre a sentenziare sui tabelloni dei nostri giocatori quando Nadal ha Gasquet a… - TennisWorldit : Us Open - Fognini dura un set e mezzo: Nadal si 'vendica' e raggiunge Gasquet: Fognini non sfrutta una situazione d… - murettoo : Il tabellone di Nadal sembra un US Open di dieci anni fa… #nadal #fognini #gasquet #UsOpen - DiegoAmbrosin : 2-6 6-4 6-2 6-1 #Nadal su #Fognini...primi due set pessimi ma dopo aver portato a casa il secondo,non si sa come,si… -