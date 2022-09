Muore a 13 anni dopo una caduta: in chat insulti e minacce (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiminacce, insulti e perfino inviti al suicidio (“devi ucciderti” sarebbe il contenuto di un sms). Che potrebbero avere spinto il ragazzo di 13 anni morto giovedì a Gragnano (Napoli) dopo essere precipitato dalla finestra del suo appartamento al quarto piano di uno stabile di via Lamma, a prendere la decisione di togliersi la vita. Sarebbero contenuti – secondo quanto riferisce Il Mattino – in chat segrete rinvenute nel cellulare in uso al giovane, telefonino posto sotto sequestro dai carabinieri dopo il drammatico episodio. Le indagini, condotte dalla Procura di Torre Annunziata e dai militari dell’Arma della stazione di Gragnano, si concentrano su una ipotesi di istigazione al suicidio e starebbero facendo emergere un quadro inquietante dietro il decesso del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutie perfino inviti al suicidio (“devi ucciderti” sarebbe il contenuto di un sms). Che potrebbero avere spinto il ragazzo di 13morto giovedì a Gragnano (Napoli)essere precipitato dalla finestra del suo appartamento al quarto piano di uno stabile di via Lamma, a prendere la decisione di togliersi la vita. Sarebbero contenuti – secondo quanto riferisce Il Mattino – insegrete rinvenute nel cellulare in uso al giovane, telefonino posto sotto sequestro dai carabinieriil drammatico episodio. Le indagini, condotte dalla Procura di Torre Annunziata e dai militari dell’Arma della stazione di Gragnano, si concentrano su una ipotesi di istigazione al suicidio e starebbero facendo emergere un quadro inquietante dietro il decesso del ...

