Milan-Inter 3-2, Pioli: "Partita letta bene, non era facile dominare per 95 minuti"

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn a margine del derby Milan-Inter, valido per la quinta giornata di Serie A 2022/2023 e terminato 3-2 in favore dei rossoneri: "Non potrei essere più felice. Volevano dimostrare di essere superiori a noi, ma per 70 minuti la squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo letto bene la Partita, affrontandola con la cattiveria giusta. Non era affatto facile dominare per 95 minuti". Pioli ha poi elogiato i singoli: "Leao ha sia talento che intelligenza, qualità necessarie per migliorare. Noi cerchiamo di metterlo nelle condizioni migliori: deve sempre puntare in alto e non accontentarsi. Maignan non mi sorprende. E' un giocatore di grandissima qualità ed una persona di spessore ..."

