Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 3 settembre 2022: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l' estrazione precedente di giovedi 1 settembre 2022, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (102) 5 (90) 83 (85) 68 (65) 41 (64) Cagliari: 75 (71) 21 (67) 54 (61) 41 (58) 6 (54) Firenze: 16 (68) 12 (66) 8 (62) 14 (53) 42 (51) Genova: 14 (85) 24 (83) 21 (83) 83 (80) 31 (68) Milano: 59 (115) 42 (101) 34 (84) 51 (67) 75 (59) Napoli: 53 (84) 86 (64) 25 (54) 32 (54) 69 (53) Palermo: 79 (86) 61 (77) 14 (62) 30 (61) 59 (57) Roma: 16 (106) 26 (91) 68 (78) 39 (78) 62 (69) Torino: 63 (72) 84 (71)

