Lazio-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Spalletti (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Lazio e Napoli si sfidano questa sera allo stadio Olimpico nel posticipo serale del sabato di questa quinta giornata di Serie A. Entrambe appaiate le squadre a quota 8 punti in classifica e reduci dai pareggi rispettivamente contro Sampdoria e Lecce, gli uomini di Sarri e Spalletti cercano riscatto. Ecco le scelte dei due allenatori. formazioni ufficiali Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni All.: Sarri. Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma –si sfidano questa sera allo stadio Olimpico nel posticipo serale del sabato di questa quinta giornata di Serie A. Entrambe appaiate le squadre a quota 8 punti in classifica e reduci dai pareggi rispettivamente contro Sampdoria e Lecce, gli uomini dicercano riscatto. Ecco ledei due allenatori.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni All.:(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.:. L'articolo proviene da ...

