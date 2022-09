Lazio-Napoli, Di Lorenzo: “Grande risposta dopo il pareggio contro il Lecce” (Di sabato 3 settembre 2022) “È una Grande vittoria contro una Grande squadra. Abbiamo fatto la partita che serviva dopo il pareggio col Lecce. Dedichiamo il successo ai tifosi. È presto per guardare la classifica”. Lo ha detto il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo la vittoria per 2-1 sul campo della Lazio. dopo il pareggio con il Lecce la squadra di Spalletti riparte con i tre punti: “Siamo un gruppo nuovo, dobbiamo conoscerci ancora ma ci sono tutte le qualità per far bene. La battuta d’arresto in casa non ci voleva ma oggi abbiamo dato una Grande risposta“, spiega l’azzurro a Sky. Gol e Grande prestazione per Kvaratskhelia: “Ha ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) “È unavittoriaunasquadra. Abbiamo fatto la partita che servivailcol. Dedichiamo il successo ai tifosi. È presto per guardare la classifica”. Lo ha detto il terzino delGiovanni Dila vittoria per 2-1 sul campo dellailcon illa squadra di Spalletti riparte con i tre punti: “Siamo un gruppo nuovo, dobbiamo conoscerci ancora ma ci sono tutte le qualità per far bene. La battuta d’arresto in casa non ci voleva ma oggi abbiamo dato una“, spiega l’azzurro a Sky. Gol eprestazione per Kvaratskhelia: “Ha ...

