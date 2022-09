Lazio-Napoli (1-2), Spalletti: “Siamo sulla strada giusta” (Di sabato 3 settembre 2022) Tra Lazio e Napoli sono state scintille questa sera. Con un clamoroso ribaltone, i partenopei sollevano la gara dell’Olimpico contro gli aquilotti grazie al fattore K: le reti dei nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia hanno garantito un successo prezioso e importante per gli uomini di Spalletti, sconfiggendo una Lazio incapace di sfruttare il gol di Zaccagni in avvio. Lazio-Napoli, Spalletti: “La squadra è in condizione anche se si perde in delle banalità” Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria fuori casa contro la Lazio: “Siamo sulla strada giusta, la squadra è in condizione anche se si perde in delle ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 3 settembre 2022) Trasono state scintille questa sera. Con un clamoroso ribaltone, i partenopei sollevano la gara dell’Olimpico contro gli aquilotti grazie al fattore K: le reti dei nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia hanno garantito un successo prezioso e importante per gli uomini di, sconfiggendo unaincapace di sfruttare il gol di Zaccagni in avvio.: “La squadra è in condizione anche se si perde in delle banalità” Luciano, tecnico del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria fuori casa contro la: “, la squadra è in condizione anche se si perde in delle ...

