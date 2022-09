Jova Beach Party di Viareggio: esperienza magnifica anche per le persone disabili (Di sabato 3 settembre 2022) È una storia a lieto fine quella di Enrico Scipione, 57enne di Mantova che vive su una sedia a rotelle che, circa tre mesi fa, aveva contattato la redazione di Luce! per segnalare l’impossibilità di partecipare al Jova Beach Party di Viareggio a causa delle difficoltà legate all’acquisto dei biglietti. L’ingresso riservato ai disabili, infatti, sembrava essere reperibile sono previo acquisto nei rivenditori toscani e non da remoto, via internet, come normalmente accade. Dopo il nostro articolo, l’organizzazione Relations Group di Firenze si era messa direttamente in contatto con il signor Scipione garantendogli la possibilità di riservare i suoi biglietti per poi acquistarli direttamente in loco una volta giunto in Toscana per assistere al concerto del 2 settembre. Enrico Scipione e sua moglie in un ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 3 settembre 2022) È una storia a lieto fine quella di Enrico Scipione, 57enne di Mantova che vive su una sedia a rotelle che, circa tre mesi fa, aveva contattato la redazione di Luce! per segnalare l’impossibilità di partecipare aldia causa delle difficoltà legate all’acquisto dei biglietti. L’ingresso riservato ai, infatti, sembrava essere reperibile sono previo acquisto nei rivenditori toscani e non da remoto, via internet, come normalmente accade. Dopo il nostro articolo, l’organizzazione Relations Group di Firenze si era messa direttamente in contatto con il signor Scipione garantendogli la possibilità di riservare i suoi biglietti per poi acquistarli direttamente in loco una volta giunto in Toscana per assistere al concerto del 2 settembre. Enrico Scipione e sua moglie in un ...

