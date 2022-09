Jessica Selassiè è la concorrente più amata del Grande Fratello Vip 6: risultato del sondaggio (Di sabato 3 settembre 2022) Circa 24 ore fa abbiamo lanciato un sondaggio nel nostro account di Twitter, generando un numero veramente impressionante di interazioni. Nel nostro focus si domandava chi fosse la vera protagonista del Grande Fratello Vip tra Jessica Selassiè, Lulù Selassiè, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Jessica Selassiè è la concorrente più amata del Grande Fratello Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 3 settembre 2022) Circa 24 ore fa abbiamo lanciato unnel nostro account di Twitter, generando un numero veramente impressionante di interazioni. Nel nostro focus si domandava chi fosse la vera protagonista delVip tra, Lulù, Soleil Sorge e Sophie Codegoni.è lapiùdelVip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

soloxilgf : RT @blogtivvu: Jessica Selassiè è la concorrente più amata del Grande Fratello Vip 6 per i lettori di BTv’: risultato del sondaggio https:… - k90sfun : RT @blogtivvu: Jessica Selassiè è la concorrente più amata del Grande Fratello Vip 6 per i lettori di BTv’: risultato del sondaggio https:… - GabriellaMeo : RT @Made94065409: @blogtivvu Partita da zero fan ad averne talmente tanti da portarla alla vittoria Jessica Selassie si è rivelata la vera… - blogtivvu : Jessica Selassiè è la concorrente più amata del Grande Fratello Vip 6 per i lettori di BTv’: risultato del sondaggi… - BRUNELL02298502 : Eei è così bella elegante Che non c'è bisogno di troppe parole. Jessica Selassie #jeru -