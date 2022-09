Inflazione, un problema mondiale: in alcuni casi la situazione è allarmante (Di sabato 3 settembre 2022) Con l’arrivo della pandemia, l’Inflazione è cresciuta oltre ogni misura. Una crescita che ha coinvolto tutto il mondo. Solo l’Italia ha visto crescere il proprio indicatore di venti volte. Ecco la situazione. L’economia mondiale, complice anche la pandemia, sta vivendo un periodo molto complesso e instabile. Un crollo verticale che sta mettendo in seria difficoltà sia le persone che gli Stati. L’Inflazione, a tal proposito, ha toccato numeri davvero molto alti. Gli stessi che non accennano a calare. Adobe StockGli aumenti dei prezzi sono sotto gli occhi di tutti. Aumenti sempre più pesanti e che non permette ai consumatori di assurgere alla posizione di tranquillità. I rialzi sono stati protagonisti praticamente in tutti i settori possibili. In parte tale evoluzione è stata dovuta per recenti ... Leggi su chenews (Di sabato 3 settembre 2022) Con l’arrivo della pandemia, l’è cresciuta oltre ogni misura. Una crescita che ha coinvolto tutto il mondo. Solo l’Italia ha visto crescere il proprio indicatore di venti volte. Ecco la. L’economia, complice anche la pandemia, sta vivendo un periodo molto complesso e instabile. Un crollo verticale che sta mettendo in seria difficoltà sia le persone che gli Stati. L’, a tal proposito, ha toccato numeri davvero molto alti. Gli stessi che non accennano a calare. Adobe StockGli aumenti dei prezzi sono sotto gli occhi di tutti. Aumenti sempre più pesanti e che non permette ai consumatori di assurgere alla posizione di tranquillità. I rialzi sono stati protagonisti praticamente in tutti i settori possibili. In parte tale evoluzione è stata dovuta per recenti ...

pdnetwork : ?? Per la prima volta dagli anni '80 gli italiani risentono parlare di inflazione e la vivono come un problema grave… - c_appendino : La prima preoccupazione di cui mi parlano le persone che incontro è sempre l'inflazione: il rincaro dei prezzi e de… - Rickycrosta : @braveheartmmt @lucabattanta @VeroDeRomanis Il problema è che, secondo mamma UE, uno stipendio in più è fonte di in… - nonpenso2 : @LiaQuartapelle L inflazione con una moneta sovrana non è un problema, la recessione è una balla - lysaalll : Il tempo sta cambiando.. L'inflazione e l'economia sono pessime nel mondo.. Problema del gas ed Europa Russia.. tut… -