Come Honor è diventata indipendente e ha cominciato a giocare tra i grandi (Di sabato 3 settembre 2022) AGI - La transizione è completa. Con il lancio sul mercato del flagship Magic 4 Pro e la presentazione, sul palcoscenico dell'Ifa di Berlino, della serie 70, Honor ha completato il percorso per affrancarsi definitivamente dal marchio da cui era derivato: Huawei. Ancora alle prese con la costruzione di una nuova identità e con il lancio del suo sistema operativo, dei suoi Mobile Services e della sua app gallery, il colosso è stato costretto a lasciare libera la sua costola che ha acquisito personale e tecnologia – all'avanguardia soprattutto nella fotografia e nelle batterie – e ha iniziato una nuova vita. indipendente al punto da aver sviluppato una propria interfaccia mobile – Magic Os – e una app per collegare gli smartwatch. Ifa 2022 è la prima edizione in persona dopo la pandemia e la prima dopo la separazione di Honor da Huawei. ... Leggi su agi (Di sabato 3 settembre 2022) AGI - La transizione è completa. Con il lancio sul mercato del flagship Magic 4 Pro e la presentazione, sul palcoscenico dell'Ifa di Berlino, della serie 70,ha completato il percorso per affrancarsi definitivamente dal marchio da cui era derivato: Huawei. Ancora alle prese con la costruzione di una nuova identità e con il lancio del suo sistema operativo, dei suoi Mobile Services e della sua app gallery, il colosso è stato costretto a lasciare libera la sua costola che ha acquisito personale e tecnologia – all'avanguardia soprattutto nella fotografia e nelle batterie – e ha iniziato una nuova vita.al punto da aver sviluppato una propria interfaccia mobile – Magic Os – e una app per collegare gli smartwatch. Ifa 2022 è la prima edizione in persona dopo la pandemia e la prima dopo la separazione dida Huawei. ...

