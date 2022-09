Cagliari | deviazioni bus per la Sagra del pesce di Giorgino

Sono ricominciati i viaggi della speranza verso, nella migliore delle ipotesi, o verso il ... passando per le infinitee i lavori in corso, da nord a sud dell'Isola. E non è solo ...Sono ricominciati i viaggi della speranza verso, nella migliore delle ipotesi, o verso il ... passando per le infinitee i lavori in corso, da nord a sud dell'Isola. E non è solo ...Basta il gol di Rog nel primo tempo a un Cagliari sprecone ma vincente. I rossoblù, in attesa delle altre partite, salgono momentaneamente al terzo posto ...Diretta Cagliari Modena (risultato finale 1-0) streaming video tv della partita valevole per la 4^ giornata di Serie B. I casteddu sprecano ma vincono.