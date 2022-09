‘Una montagna di prevenzione’ per la lotta ai tumori (Di venerdì 2 settembre 2022) Il mese di ottobre è dedicato in tutta Italia alla sensibilizzazione e alla lotta contro il cancro, ma quest’anno la LILT – Lega Italiana per la lotta contro i tumori gioca d’anticipo: già domenica 4 settembre comincia infatti la campagna ‘Con il nastro rosa contro il cancro al seno’, con l’appuntamento dal titolo ‘Una montagna di prevenzione’ al Rifugio Alpe Corte, dove volontarie e volontari della LILT allestiranno una postazione informativa in collaborazione con il CAI di Bergamo. Sarà la prima di una serie di iniziative che interesseranno il territorio bergamasco nel mese di settembre, tra le quali – venerdì 23 – un convegno interprovinciale di informazione e sensibilizzazione sul tumore al seno. Ad ottobre, poi, grande attenzione sarà dedicata tra le altre cose alle visite ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 settembre 2022) Il mese di ottobre è dedicato in tutta Italia alla sensibilizzazione e allacontro il cancro, ma quest’anno la LILT – Lega Italiana per lacontro igioca d’anticipo: già domenica 4 settembre comincia infatti la campagna ‘Con il nastro rosa contro il cancro al seno’, con l’appuntamento dal titolodial Rifugio Alpe Corte, dove volontarie e volontari della LILT allestiranno una postazione informativa in collaborazione con il CAI di Bergamo. Sarà la prima di una serie di iniziative che interesseranno il territorio bergamasco nel mese di settembre, tra le quali – venerdì 23 – un convegno interprovinciale di informazione e sensibilizzazione sul tumore al seno. Ad ottobre, poi, grande attenzione sarà dedicata tra le altre cose alle visite ...

MichelaMiky74 : RT @piovebirra: La CGIL e il suo #ObbligoVaccinale è una montagna di merda - PadovanicNicola : RT @MySwitzerland_i: Per una sfida in montagna questa via ferrata è perfetta! La via ferrata delle gole di Mauvoisin con una lunghezza co… - edoludo : RT @RigonRuggero: ...quello che è, un pezzo...no,una montagna di merda... - sabato_ivana : RT @Antonel98214521: Il tetto ai prezzi? Irrealizzabile e comunque se ne parla più in là. L'indipendenza dalle materie prime estere? Una fa… - Toen17411153 : Una cascata di ruscello di montagna ,un intonazione pulita,una presenza mediterranea,un carattere Ligure eh scie!… -