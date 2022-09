Sophia Loren, il triste retroscena sul suo passato: "Non potevo mangiare" (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo molti anni di carriera Sophia Loren ha scelto di confessare un amaro retroscena sul suo passato. La rivelazione vi lascerà a bocca aperta. E' la star del cinema che ha fatto sognare per anni tutti. Gli uomini avrebbero voluto conoscerla e ammirare la sua bellezza, le donne avrebbero voluto essere lei. Sophia Loren non è solo una delle più grandi attrici viventi del cinema mondiale, ma una delle donne più belle del mondo. Un fascino incredibile aggiunto ad una bellezza disarmante che l'hanno resa celebre ovunque. Il suo talento innegabile nella recitazione le ha permesso di lavorare con i più grandi registi nazionali e internazionali. Indimenticabile la sua interpretazione nel film La Ciociara, per la regia di Vittorio De Sica che le valse il Premio Oscar nel 1962 e la consacrò ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo molti anni di carrieraha scelto di confessare un amarosul suo. La rivelazione vi lascerà a bocca aperta. E' la star del cinema che ha fatto sognare per anni tutti. Gli uomini avrebbero voluto conoscerla e ammirare la sua bellezza, le donne avrebbero voluto essere lei.non è solo una delle più grandi attrici viventi del cinema mondiale, ma una delle donne più belle del mondo. Un fascino incredibile aggiunto ad una bellezza disarmante che l'hanno resa celebre ovunque. Il suo talento innegabile nella recitazione le ha permesso di lavorare con i più grandi registi nazionali e internazionali. Indimenticabile la sua interpretazione nel film La Ciociara, per la regia di Vittorio De Sica che le valse il Premio Oscar nel 1962 e la consacrò ...

niknikMoore : RT @calipso_ho: Morning ???? ? Quando cammino per strada, sento sempre che dietro l'angolo c'è qualcosa di meraviglioso che mi aspetta. È… - fetfruners : RT @desdelboy: Photograph by Tazio Secchiaroli, Sophia Loren and Richard Avedon Rome, Italy 1966. - bfenners17 : RT @desdelboy: Photograph by Tazio Secchiaroli, Sophia Loren and Richard Avedon Rome, Italy 1966. - noxena_ : @PinkdormouseP Attore: Al Pacino Attrice: Meryl Streep In coppia: Marcello Mastroianni-Sophia Loren (in Matrimonio… - unaltraodissea : Io gia lo so che mi emozionerò tantissino quando faranno il documentario su Sophia Loren -