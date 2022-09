Roma, controlli a tappeto della Polizia al Casilino: raffica di multe e un arresto per spaccio (Di venerdì 2 settembre 2022) Servivi ad alto impatto della Polizia in zona Casilino nella giornata di ieri. Agenti in campo per contrastare i reati più diffusi, come lo spaccio di sostanze stupefacente, ma anche per controllare le attività commerciali. Alle attività hanno preso parte anche le unità cinofile. In tutto, al termine delle attività sono state identificate 20 persone, di cui 4 stranieri, 3 con pregiudizi di Polizia e/o precedenti penali, 1 cittadino albanese sprovvisto di documenti d’identità, accompagnato presso gli Uffici per identificazione e per la trattazione all’ Ufficio Immigrazione e 1 veicolo è stato sottoposto a controllo. multe della Polizia per 3.000 euro Ad ogni modo, alla fine delle verifiche agli esercenti sono state elevate multe per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Servivi ad alto impattoin zonanella giornata di ieri. Agenti in campo per contrastare i reati più diffusi, come lodi sostanze stupefacente, ma anche per controllare le attività commerciali. Alle attività hanno preso parte anche le unità cinofile. In tutto, al termine delle attività sono state identificate 20 persone, di cui 4 stranieri, 3 con pregiudizi die/o precedenti penali, 1 cittadino albanese sprovvisto di documenti d’identità, accompagnato presso gli Uffici per identificazione e per la trattazione all’ Ufficio Immigrazione e 1 veicolo è stato sottoposto a controllo.per 3.000 euro Ad ogni modo, alla fine delle verifiche agli esercenti sono state elevateper ...

team_world : Ieri su Twitter abbiamo regalato i biglietti per assistere ai concerti di Louis a Roma e Milano: chi ha partecipato… - misiagentiles : RT @CorriereCitta: Roma, controlli a tappeto della Polizia al Casilino: raffica di multe e un arresto per spaccio - CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto della Polizia al Casilino: raffica di multe e un arresto per spaccio - palladineve_ : @mmithstannn no no amo in teoria no, poi a roma i controlli erano scarsi - S4NFL0W3R_ : @smwtwtsatellite Pensa che a Roma lo avevo nella borsa e ai controlli neanche l’hanno aperta per controllare bah -