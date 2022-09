No, IKEA non sta regalando divani a chi scrive “fatto” su Facebook (Di venerdì 2 settembre 2022) Ancora una volta, si punta sull’ingenuità e sulla buona fede degli utenti di Facebook. Aumentando sempre di più l’età media del frequentatore del social network e, soprattutto, riuscendo a sfruttare alcune debolezze di questi stessi utenti, si stanno moltiplicando sempre di più degli annunci fasulli che possono avere diversi scopi: quello, ad esempio, di carpire dei dati personali degli utenti stessi da sfruttare poi nei modi più disparati, o ancora quello di aumentare l’engagement di una pagina per poi cambiare la sua destinazione. Succede così che, recentemente – e anche in diverse lingue -, è stata aperta una pagina Facebook denominata IKEA Fans che sta promuovendo un annuncio ingannevole. LEGGI ANCHE > Non c’è nessun Elektra Fans che ti regalerà un frigorifero se scrivi “fatto” su Facebook ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 settembre 2022) Ancora una volta, si punta sull’ingenuità e sulla buona fede degli utenti di. Aumentando sempre di più l’età media del frequentatore del social network e, soprattutto, riuscendo a sfruttare alcune debolezze di questi stessi utenti, si stanno moltiplicando sempre di più degli annunci fasulli che possono avere diversi scopi: quello, ad esempio, di carpire dei dati personali degli utenti stessi da sfruttare poi nei modi più disparati, o ancora quello di aumentare l’engagement di una pagina per poi cambiare la sua destinazione. Succede così che, recentemente – e anche in diverse lingue -, è stata aperta una paginadenominataFans che sta promuovendo un annuncio ingannevole. LEGGI ANCHE > Non c’è nessun Elektra Fans che ti regalerà un frigorifero se scrivi “” su...

FBiasin : Sono uscite le date e gli orari della #SerieA da qui alla sedicesima giornata: l’#Inter - come l’anno scorso del re… - IKEAITALIA : L’IKEA Festival di oggi è un'esplosione di ispirazioni di ogni genere che arrivano… rullo di tamburi… ??dall’Austral… - andreaconcetti : @TingoRoda Mi sembra una casa normalissima, stile Ikea, ma non ci vedo nulla di strano. Una casa come ce ne sono milioni. - eadaimon : @TingoRoda É un render perché non ha la minima personalità, un set pubblicitario ikea - MC21868 : RT @juanito92x: sto andando all'Ikea se non dovessi tornare lascio tutti i miei averi ai primi 5 che commentano -