LIVE Fognini-Nadal, US Open 2022 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3:26 Concluso il primo match della sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium. Venus e Serena Williams si sono arrese in poco più di due ore alle ceche Hradecka e Noskova con il punteggio di 7-6 6-4. Tra pochi minuti Fabio Fognini e Rafael Nadal entreranno in campo. 2:35 Buona notte e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale di Fabio Fognini contro Rafael Nadal. Si è appena concluso un lunghissimo primo set del match di doppio tra le sorelle Williams e la coppia composta da Hradecka e Noskova. Le ceche si sono imposte con lo score di 7-6 (5). Al termine di questo incontro toccherà al ligure. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3:26 Concluso il primodella sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium. Venus e Serena Williams si sono arrese in poco più di due ore alle ceche Hradecka e Noskova con il punteggio di 7-6 6-4. TraFabioe Rafaelentreranno in campo. 2:35 Buona notte e ben ritrovati nellatestuale di Fabiocontro Rafael. Si è appena concluso un lunghissimo primo set deldi doppio tra le sorelle Williams e la coppia composta da Hradecka e Noskova. Le ceche si sono imposte con lo score di 7-6 (5). Al termine di questo incontro toccherà al ligure. Buongiorno e benvenuti nella...

infoitsport : LIVE Us Open, in campo Sinner e Musetti. Nella notte il 'clasico' Fognini-Nadal - FlashscoreIT : #USOpen Dopo i brividi di #Sinner, #Musetti e #Fognini (tutti vittoriosi 3-2) in campo tra poco #Berrettini LIVE… - infoitsport : US Open 2022 - LIVE DAY 2: oggi Nadal, Alcaraz e tanta Italia con Sinner, Musetti, Fognini, Cocciaretto, Bronzetti - Eurosport_IT : Ora tocca anche a Fognini ?? Segui il match contro Karatsev LIVE su @discoveryplusIT ed - Eurosport_IT : ?? TENNIS 360 LIVE ???? Tanta Italia nel day 2 agli US Open: dalle 17:00 con Paolini, Cocciaretto, Sinner, Bronzetti,… -