Gas, Von der Leyen. «Un tetto Ue al prezzo». Medvedev: «Se così dalla Russia non lo avrete più» (Di venerdì 2 settembre 2022) Crolla il prezzo del gas con la speculazione che dopo i recenti aumenti scommette sulla ripresa da domani, come previsto, delle fornitura russe attraverso il Nord Stream, dopo uno stop di tre giorni... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 settembre 2022) Crolla ildel gas con la speculazione che dopo i recenti aumenti scommette sulla ripresa da domani, come previsto, delle fornitura russe attraverso il Nord Stream, dopo uno stop di tre giorni...

Gas russo, Von der Leyen ha capito che on c'è più tempo da perdere: 'Subito un tetto al prezzo' "Credo fermamente che sia arrivato il momento di fissare un tetto massimo al prezzo sul gas russo diretto in Europa", ha detto von der Leyen ai giornalisti a margine di un incontro dei deputati ... Medvedev risponde a Von der Leyen: 'Tetto al prezzo massimo Non vi manderemo più il gas' Dmitry Medvedev ha risposto a Ursula Von der Leyen, che ha chiesto a gran voce l'introduzione di un tetto al prezzo del gas importato dalla Russia verso l'Europa. Il gas russo 'non ci sarà in Europa se l'Ue deciderà di introdurre un ... Zelensky, videomessaggio al Forum Ambrosetti: "Kiev pronta ad aumentare l'export di elettricità verso l'Europa" La guerra in Ucraina giunge al suo 191esimo giorno. Il presidente ucraino Zelensky, ospite in videoconferenza al Forum Ambrosetti, dichiara: "Siamo pronti ad aumentare l'export di elettricità verso l' ...