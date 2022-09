Elisabetta Canalis presenta un altro volto di sé | Ecco quale

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 settembre 2022)la sua forza, quella fisica, che l’ha fatta vincere sul ring a Torino contro una 21enne, ex velina, soubrette, attivista per i diritti degli animali e ora combatte sul ring: a Torino ha vinto l’incontro di kickboxing contro una 21enne., che compirà 44 anni il 12 settembre, ha raccolto degli applausi e dei commenti ricevuti a 7: «Neppure una donna a dirmi: mi stai deludendo, stai cambiando troppo, non è questa l’immagine che ho di te», racconta. «Ho sempre usato il mio corpo per lavorare, se metto un bikini o una lingerie, sto lavorando, tutto qui. Ma chi mi conosce bene sa che la veraè quella che combatte, che sta sul ring e si sporca. Quella che si infila la t-shirt al ...