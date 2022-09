Young Boys, Mambimbi andrà in prestito (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, Mambimbi dello Young Boys sarà ceduto in prestito al Camburr, club olandese Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe,dellosarà ceduto inal Camburr, club olandese

sportli26181512 : Young Boys, Mambimbi andrà in prestito: Secondo quanto riportato da L'Equipe, Mambimbi dello Young Boys sarà ceduto… - RSIsport : ?? Lo Young Boys ha prestato agli olandesi del Cambuur l'attaccante Felix Mambimbi. Il 21enne fa parte della rosa… - jorpelli : RT @MattBest__: “Un vero tifoso del Napoli non dimenticherà mai Marado…” Falso. Un vero tifoso del Napoli non dimenticherà mai la triplet… - MattBest__ : “Un vero tifoso del Napoli non dimenticherà mai Marado…” Falso. Un vero tifoso del Napoli non dimenticherà mai la… - Monica_7023 : @FrancisJUnder12 Tripletta con Sassuolo, Young Boys, Benevento... ?? -