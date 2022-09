US Open 2022: Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che fatica! Serve cambiare marcia o sarà dura fare strada (Di giovedì 1 settembre 2022) Così non va bene. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono indiscutibilmente le principali punte su cui l’Italia può contare negli US Open 2022 a New York. Sul cemento di Flushing Meadows, però, la loro miglior condizione non si è espressa e ci sono tanti dubbi e perplessità se l’ambizione è quella di arrivare fino in fondo, giocandosela quantomeno con i migliori del lotto. Sinner, quest’oggi, affronterà il qualificato americano Christopher Eubanks e servirà una versione decisamente più convincente di quella messa in mostra contro il tedesco Daniel Altmaier. La vittoria contro il teutonico è arrivata, ma i passaggi a vuoto sono stati troppi, considerando il differente spessore tecnico e l’epilogo solo al quinto set 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1. Sinner ha messo in ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Così non va bene.sono indiscutibilmente le principali punte su cui l’Italia può contare negli USa New York. Sul cemento di Flushing Meadows, però, la loro miglior condizione non si è espressa e ci sono tanti dubbi e perplessità se l’ambizione è quella di arrivare fino in fondo, giocandosela quantomeno con i migliori del lotto., quest’oggi, affronterà il qualificato americano Christopher Eubanks e servirà una versione decisamente più convincente di quella messa in mostra contro il tedesco Daniel Altmaier. La vittoria contro il teutonico è arrivata, ma i passaggi a vuoto sono stati troppi, considerando il differente spessore tecnico e l’epilogo solo al quinto set 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1.ha messo in ...

