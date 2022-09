Tragedia ad Avezzano | cede trave di un' altalena morta bimba di 12 anni

(Di giovedì 1 settembre 2022) L'Aquila - Una bambina di 12nel pomeriggio ad(L'Aquila) mentre stava giocando su un'; laa cui era legata la struttura avrebbe ceduto. Inutili i tentativi di rianimazione. I Carabinieri sono sul posto. Secondo le prime informazioni, sembra che l'fosse fissata a unapoggiata su due alberi nel parco dell'oratorio in una frazione di. Lasi sarebbe spostata e cadendo avrebbe colpito la bambina. I sanitari del 118 con l'eliambulanza hanno trasportato la dodicenne al Pronto soccorso di, ma poi per la gravità delle ferite l'hanno trasferita all'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di salvarla. leggi tutto

