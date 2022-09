Toronto, ancora un gol per Bernardeschi: pari contro Douglas Costa – VIDEO (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Toronto pareggia 2-2 contro i Los Angeles Galaxy. Bernardeschi ancora in gol, quesa volta su calcio di rigore Federico Bernardeschi non si ferma in MLS e contro i Los Angeles Galaxy trova la sua sesta rete in campionato in otto partite giocate. Nella notte italiana, l’esterno ha segnato su calcio di rigore il momentaneo 2-2. A segno invece per la squadra di LA, l’ex bianconero Douglas Costa e il nuovo acquisto Riqui Puig. A slip, but still slots it home ?@fBernardeschi #TFCLive pic.twitter.com/xKsU9NJPu2— Toronto FC (@TorontoFC) September 1, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Ilpareggia 2-2i Los Angeles Galaxy.in gol, quesa volta su calcio di rigore Federiconon si ferma in MLS ei Los Angeles Galaxy trova la sua sesta rete in campionato in otto partite giocate. Nella notte italiana, l’esterno ha segnato su calcio di rigore il momentaneo 2-2. A segno invece per la squadra di LA, l’ex bianconeroe il nuovo acquisto Riqui Puig. A slip, but still slots it home ?@f#TFCLive pic.twitter.com/xKsU9NJPu2—FC (@FC) September 1, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

