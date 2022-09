Elezioni: Letta, 'da oggi Pd su Tik Tok, discuteremo con i più giovani' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set (Adnkronos) - "Da oggi il @pdnetwork è su #TikTok. discuteremo coi più #giovani delle priorità che spesso la #politica trascura. Grazie @ZanAlessandro per lo #spiegone su #diritti e #benaltrismo e per ricordare che i 18enni per la prima volta votano al #Senato. #Scegli". Lo scrive su Twitter Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set (Adnkronos) - "Dail @pdnetwork è su #TikTok.coi più #delle priorità che spesso la #politica trascura. Grazie @ZanAlessandro per lo #spiegone su #diritti e #benaltrismo e per ricordare che i 18enni per la prima volta votano al #Senato. #Scegli". Lo scrive su Twitter Enrico

ItaliaViva : Il Pd ha abbandonato il riformismo e si è alleato con la sinistra 'sovietica', parla di #AgendaDraghi e si è alleat… - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - DavidPuente : 1/ Immigrazione e reddito di cittadinanza. Questo articolo serve per parlare poi di una storia falsa diffusa in Ita… - AnthonyScx : RT @AUniversale: ELEZIONI: RENZI, 'TANTI RITENGONO LETTA INVOTABILE DOPO SVOLTA SOVIETICA SU TASSE E PROPRIETA'' = La svolta sovietica di… - Ve10VeGhost : RT @AUniversale: ELEZIONI: RENZI, 'TANTI RITENGONO LETTA INVOTABILE DOPO SVOLTA SOVIETICA SU TASSE E PROPRIETA'' = La svolta sovietica di… -