Elezioni, da giovane avevo idee che oggi non vedo rappresentate. Non che me lo aspettassi (Di giovedì 1 settembre 2022) di Franco Failli Una volta per invecchiare si doveva essere saggi e molto fortunati. Invece oggi è per non invecchiare che si deve essere stolti o molto sfortunati. Quindi è chiaro che oggi gli anziani sono molti di più che in passato e che non c'è più un gran merito nell'arrivare ad esserlo. Quando capita di ripensare al passato, quindi, non è che uno lo fa per inorgoglirsi. Semplicemente il passato sta là, e ogni tanto capita di buttarci sopra un occhio. Giorni fa ricordavo quando, verso la fine degli studi, mi accorsi di aver vissuto una vita intera sotto un unico governo, un unico partito, un'unica e immutabile costellazione di nomi e facce che non erano cambiate mai. Ricordo che dissi tra me e me: "Mamma mia! Ma qui non cambia mai nulla! Non se ne può proprio più. Io, almeno, non ne posso proprio più. Qualunque cosa, ma basta con questa gente!". ... Leggi su ilfattoquotidiano

