Elezioni 2022, Berlusconi: "Non vogliamo eliminare reddito di cittadinanza" (Di giovedì 1 settembre 2022) "La decisione è di rimodulare, non eliminare, il reddito di cittadinanza". Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Dritto e rovescio su Rete 4 in vista delle Elezioni politiche 2022

