Dalla Spagna: ‘L’Inter pensa a Jordi Alba’. La situazione | Primapagina (Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-09-01 11:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ultimo giorno di mercato, ultime ore di trattative per sistemare i tasselli finali delle rose. L’Inter riflette sulle prossime mosse con un occhio sulla fascia, ma non trova conferma la notizia – diffusa fin da mercoledì con forza dai media spagnoli – di un avvicinamento a Jordi Alba. L’operazione, con l’esterno spagnolo proposto ai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto, non convince in viale della Liberazione. OSTACOLI – I media spagnoli, tra cui i quotidiani Sport e Mundo Deportivo, hanno rilanciato l’operazione ipotizzando, da parte del Barcellona, un pagamento del 60% dell’ingaggio del giocatore (circa 9 milioni di euro lordi) per far spazio in rosa e alleggerire il monte stipendi. Per l’Inter si tratterebbe in ogni ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-09-01 11:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ultimo giorno di mercato, ultime ore di trattative per sistemare i tasselli finali delle rose. L’Inter riflette sulle prossime mosse con un occhio sulla fascia, ma non trova conferma la notizia – diffusa fin da mercoledì con forza dai media spagnoli – di un avvicinamento aAlba. L’operazione, con l’esterno spagnolo proposto ai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto, non convince in viale della Liberazione. OSTACOLI – I media spagnoli, tra cui i quotidiani Sport e Mundo Deportivo, hanno rilanciato l’operazione ipotizzando, da parte del Barcellona, un pagamento del 60% dell’ingaggio del giocatore (circa 9 milioni di euro lordi) per far spazio in rosa e alleggerire il monte stipendi. Per l’Inter si tratterebbe in ogni ...

