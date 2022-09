Covid: quarantena ridotta a 5 giorni, in arrivo i vaccini “aggiornati” (Di giovedì 1 settembre 2022) Lotta al Covid, cambiano ancora le regole: la quarantena in isolamento a casa scende da 7 a 5 giorni, a certe condizioni. Fra poco riapriranno le scuole ed è già stabilito che non serviranno più le mascherine in aula. Una nuova circolare del ministero della Salute ridefinisce adesso le norme per quanto riguarda la gestione del Covid a casa. E stabilisce che per gli infettati dal Sars-CoV-2 che sono sempre stati asintomatici, o dapprima mostravano sintomi ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, anziché gli attuali 7. A condizione che, al termine del periodo d’isolamento, colui che ha contratto il virus effettui un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo. La positività persistente al Covid Cade anche la ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 settembre 2022) Lotta al, cambiano ancora le regole: lain isolamento a casa scende da 7 a 5, a certe condizioni. Fra poco riapriranno le scuole ed è già stabilito che non serviranno più le mascherine in aula. Una nuova circolare del ministero della Salute ridefinisce adesso le norme per quanto riguarda la gestione dela casa. E stabilisce che per gli infettati dal Sars-CoV-2 che sono sempre stati asintomatici, o dapprima mostravano sintomi ma risultano asintomatici da almeno 2, l’isolamento potrà terminare dopo 5, anziché gli attuali 7. A condizione che, al termine del periodo d’isolamento, colui che ha contratto il virus effettui un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo. La positività persistente alCade anche la ...

