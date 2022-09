Cameron Diaz, super party per i 50 anni a Malibu con tanti amici vip… a partire da Adele (Di giovedì 1 settembre 2022) Cameron Diaz festeggia i 50 anni con un super party al Nobu di Malibu, in California. Una festa di compleanno piena di amici “A-list” per la star di Charlies’Angel e Tutti pazzi per Mary, sposata dal 2015 con il musicista Benji Madden. Ci sono la popstar Adele (che è pronta a riposarsi) e la cognata Nicole Richie con il marito Joel Madden (fratello gemello di Benji), Zoe Saldana, e Leslie Mann con il marito Judd Apatow. Nel privé del ristorante dei vip, l’attrice e i suoi amici hanno brindato e ballato fino a notte fonda. Hanno festeggiato fino a tardi «Cameron era meravigliosa. Ed era felice di festeggiare il ... Leggi su amica (Di giovedì 1 settembre 2022)festeggia i 50con unal Nobu di, in California. Una festa di compleanno piena di“A-list” per la star di Charlies’Angel e Tutti pazzi per Mary, sposata dal 2015 con il musicista Benji Madden. Ci sono la popstar(che è pronta a riposarsi) e la cognata Nicole Richie con il marito Joel Madden (fratello gemello di Benji), Zoe Saldana, e Leslie Mann con il marito Judd Apatow. Nel privé del ristorante dei vip, l’attrice e i suoihanno brindato e ballato fino a notte fonda. Hanno festeggiato fino a tardi «era meravigliosa. Ed era felice di festeggiare il ...

