Calciomercato Inter, nessun accordo per Jordi Alba: arrivano smentite (Di giovedì 1 settembre 2022) Calciomercato Inter: arrivano smentite sulle voci di un possibile accordo dei nerazzurri per Jordi Alba. La situazione Niente Inter per Jordi Alba, secondo quanto riportato da AS, che ha contattato direttamente fonti nerazzurre che hanno smentito l’operazione. Nelle scorse ore, il noto giornalista spagnolo Gerard Romero ha parlato di un principio di accordo tra i nerazzurri e il Barcellona per l’esperto esterno, ma la notizia è stata smentita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022)sulle voci di un possibiledei nerazzurri per. La situazione Nienteper, secondo quanto riportato da AS, che ha contattato direttamente fonti nerazzurre che hanno smentito l’operazione. Nelle scorse ore, il noto giornalista spagnolo Gerard Romero ha parlato di un principio ditra i nerazzurri e il Barcellona per l’esperto esterno, ma la notizia è stata smentita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, #Skriniar non si muove: posizione chiara del club nerazzurro ??? - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, non c'è un'offerta ufficiale del @bayer04fussball per Robin #Gosens ???? - DiMarzio : .@inter, offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per Borna Sosa dello @VfB_int #Calciomercato ???? - MatteoCava98 : RT @GiulioMola: Agoume in Sppagna (Almeria) e Salcedo al Bari potrebbero sbloccare l'arrivo di Acerbi all'Inter...#Calciomercato - sportli26181512 : Le 5 cose che non sai di Vilhena, l'olandese volante della Salernitana che ha rifiutato l'Inter per la madre: Torna… -