VIDEO Sinner-Altmaier 3-2 | US Open 2022 | highlights e sintesi Troppi errori | l’azzurro si salva dopo quasi 4 ore

Inizia con una partita ben poco scintillante il percorso di Jannik Sinner agli US Open 2022. L'altoatesino, infatti, ha impiegato ben più del previsto per piegare il tedesco Daniel Altmaier (n.93 ATP) con il punteggio di 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 dopo 3 ore e 35 minuti di partita. Un rivale che, sulla carta, era alla portata del nostro alfiere che, invece, è diventato sempre più ostico, con Jannik Sinner autore di Troppi errori per poter chiudere la pratica in fretta. dopo il 62 61 del secondo e terzo set sembrava che tutto fosse stato rimesso a posto, ma il 36 del quarto set ha rimandato tutto al quinto parziale, messo in archivio con un 61 eloquente. A questo punto per l'azzurro si inizia a pensare al secondo turno.

