Stagisti per sempre (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nell’Italia della crisi aumentano le persone di mezza età che accettano contratti da tirocinanti - accanto a giovanissimi - pur di trovare un impiego: in 10 anni i 35-54enni sono raddoppiati; gli over 55 più che triplicati. Inseguendo una pensione lontanissima. «Non pensavo che mi sarei ridotto così. Sognavo, dopo la laurea in Scienze della telecomunicazione, un futuro da manager o quantomeno uno stipendio dignitoso. Invece mi ritrovo a 37 anni a passare da uno stage all’altro, e non riesco a trovare un vero posto di lavoro». Esordisce così Marco T., che vive con i genitori in un quartiere popolare di Livorno. «Con i 500 euro che arrivo a portare a casa non riesco a fare niente. Magari ci pago la pizza fuori il sabato con la mia ragazza, ma il futuro non esiste per noi. Siamo imprigionati nel qui, e nell’ora». La storia di Marco - e della rabbia che si fa strada fra le sue parole, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nell’Italia della crisi aumentano le persone di mezza età che accettano contratti da tirocinanti - accanto a giovanissimi - pur di trovare un impiego: in 10 anni i 35-54enni sono raddoppiati; gli over 55 più che triplicati. Inseguendo una pensione lontanissima. «Non pensavo che mi sarei ridotto così. Sognavo, dopo la laurea in Scienze della telecomunicazione, un futuro da manager o quantomeno uno stipendio dignitoso. Invece mi ritrovo a 37 anni a passare da uno stage all’altro, e non riesco a trovare un vero posto di lavoro». Esordisce così Marco T., che vive con i genitori in un quartiere popolare di Livorno. «Con i 500 euro che arrivo a portare a casa non riesco a fare niente. Magari ci pago la pizza fuori il sabato con la mia ragazza, ma il futuro non esiste per noi. Siamo imprigionati nel qui, e nell’ora». La storia di Marco - e della rabbia che si fa strada fra le sue parole, ...

panorama_it : Nell’Italia della crisi aumentano le persone di mezza età che accettano contratti da tirocinanti - accanto a giovan… - Cefriel : A #Cefriel va l'#AwaRdS 2022 tra le aziende al top per gli #stagisti. Il premio è stato assegnato alle aziende che… - Materica : Quando tutti sono in ferie e gli stagisti non si preoccupano di verificare le fonti. La #RosaRussoIervolino è finit… - disinformatico : @stanzaselvaggia Mettiamo delle palafitte nel golfo, così ci si potrà avvicinare a Portofino soltanto con i pedalò!… - Lory75808366 : @kernel_1973 @FilippoSaggi2 Credo si riferisca al contesto lavorativo, mio marito qualche anno fa è stato quasi 3 a… -