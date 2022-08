MILAN E REDBIRD | FIRMATO IL CLOSING

AntoVitiello : ??Riccardo #Silva sarà l'unico investitore italiano in un pool di investitori americani molto prestigiosi di… - lucabianchin7 : Tra gli investitori nel #Milan con #RedBird ci sarà anche un italiano, forse l’unico dell’operazione: Riccardo… - classcnbc : +++AC #Milan: il FT riporta che i #NewYorkYankees e Main Street Advisors (un fondo di investimento di Los Angeles)… - 90Valla : RT @pasqlaragione: ?? Firmato il Closing: il Milan è di RedBird. [repubblica] #sempremilan ?? - Gianluca270395 : RT @antonello_gioia: Prima del comunicato del closing con #RedBird, elogio ad #Elliott. Il #Milan, 4 anni fa, versava in condizioni finanz… -

Tra i sottoscrittori del fondola stella del basket LeBron James e la famiglia proprietaria degli Yankees. Ma anche l'imprenditore italiano Riccardo Silva, attivo nel campo dei diritti tv. Scaroni potrebbe restare, Gazidis ...Giornata storica in casa: oggi arriverà il closing per il passaggio delle quote del club tra Elliott econ i suoi investitori Giornata storica in casa: in tarda mattinata dovrebbe infatti concretizzarsi il passaggio di quote da Elliott a. La Gazzetta dello Sport conferma le ...Come ampiamente noto, a novembre scadrà il contratto di Ivan Gazidis come amministratore delegato del Milan. Diverse le ipotesi circolate sui nomi del suo sostituto, ma la novità ...Sono finalmente arrivate le firme di Elliott e RedBird per quanto riguarda il closing della cessione del Milan: il club cambia proprietà.