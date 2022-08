Mikhail Gorbaciov biografia | cosa ha fatto di importante? Tutta la sua storia

(Di mercoledì 31 agosto 2022)è stato unpolitico internazionale, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica. Venuto a mancare all’età di 91 anni nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2022 dopo grave e prolungata malattia, la notizia della sua morte è rimbalzata su tutte le testate mondiali perché, per quanto divisivo, ha scritto pagine di...

chetempochefa : Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. - RaiTre : È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Mikhail Gorbaciov #ANSA - bealanniswift : RT @LeaderaEu: 'Sono un sostenitore della libertà di scelta, di religione, di parola. Sempre e comunque libertà. Piuttosto sparatemi, ma al… - marcomix80 : Addio a Mikhail Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Urss - Speciali - -

Nel marzo del 1985 il Comitato centrale del Partito comunista sovietico elegge un relativamente giovane (aveva 54 anni) burocratealla carica del Primo segretario. L'Unione sovietica, all'epoca, è retta da una gerontocrazia priva di immaginazione e che governa coi metodi di segretezza modellati sull'esempio di ...Così Marco Rizzo , segretario del Pc, su Twitter commenta la morte di, l'uomo della Perestrojka. Cinguettio mandato in rete nella tarda serata di ieri, che ha sollevato u polverone ...A far rivalutare Mikhail Gorbaciov ci ha pensato Vladimir Putin. Lui, Mikhail, è riuscito invece in una specie di miracolo: chiudere una parentesi di 70 anni di comunismo e di massacri… Leggi ...La morte di Mikhail Sergeevic Gorbaciov, l’uomo della perestroyka, è un perfetto indicatore della distanza politica, psicologica e morale che ...