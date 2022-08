LIVE Berrettini-Grenier | US Open 2022 in DIRETTA | il romano deve rimanere concentrato contro il lucky loser francese

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Jarry – Hugo– Così la 2a giornata maschile – Così la 2a giornata femminile Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di secondo turno degli UStra Matteoe ilHugo, che è entrato in tabellone come. Il Grandstand (attuale) è teatro della sfida. Tra i due esiste un precedente lontano, che l’ATP riconosce, ma non conteggia ufficialmente per la sua quantomeno rivedibile policy in questo senso. Nel Challenger di Segovia 2017, infatti, ci fu un confronto al primo turno, vinto dalper 6-3 4-6 6-3. Il cammino di ...