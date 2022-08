Giulia Salemi | l’ultimo rumor è sensazionale | i suoi fan sognano ad occhi aperti

Leggi su inews24

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Un ultimosuè a dir poco. Infatti ifan stanno sognando ad: nuovo ruolo per l’influencer. Continua a far sognare ifan, infatti l’influencer è pronta ad un nuovo ruolo nella sua carriera, partecipando al Grande Fratello Vip in una veste inedita: scopriamo quindi L'articolo proviene da Inews24.it.