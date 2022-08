“Era un veleno…” | il dramma della malattia di Claudia Pandolfi

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 31 agosto 2022), nel corsosua vita ha dovuto fare i conti con unadi cui soffrono in molti. Ecco cosa ha dovuto affrontare. Claudioha portato avanti una carriera di tutto rispetto. Ancora oggi è uno dei personaggi sempre pronti ad intraprendere una nuova avventura cinematografica. Nel corsosua carriera però si è dovuta forzatamente fermare a causa di una patologia che l’ha colpita come un fulmine a ciel sereno. È stato un problema inaspettato che tante persone si ritrovano ad affrontare seppur sono ignare di tutto., una grande attrice La fama diarriva soprattutto con i ruoli ottenuti in Un Medico in Famiglia e Distretto di ...