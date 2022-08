Daspo per due anni al tifoso che offese Spalletti e a un altro che lo colpì con una bottiglia. Denunciato un napoletano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Questore, Maurizio Auriemma, ha firmato oggi, 31 agosto 2022, due Daspo, elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti dei tifosi viola identificati dalla Polizia di Stato a seguito degli episodi, avvenuti domenica scorsa allo stadio “Artemio Franchi”, al termine di Fiorentina - Napoli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Questore, Maurizio Auriemma, ha firmato oggi, 31 agosto 2022, due, elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti dei tifosi viola identificati dalla Polizia di Stato a seguito degli episodi, avvenuti domenica scorsa allo stadio “Artemio Franchi”, al termine di Fiorentina - Napoli L'articolo proviene da Firenze Post.

