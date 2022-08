Wo Long | Fallen Dynasty | Koei Tecmo svela il primo gameplay trailer!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 30 agosto 2022) Tramite comunicato stampa,hato iltrailer di Wo, con tanto di annuncio di una demo giocabile al TGS 2022 Un dark fantasy, soulslike, battaglie intense e sanguinose, storia del mondo suggestiva: che cosa vi viene in mente? Sono tantissimi i titoli appartenenti al genere derivativo dalla serie di From Software sfornati ogni anno. Ultimamente abbiamo visto arrivare Thymesia, a memoria il successivo che ci viene in mente è Mortal Shell, mentre Steelrising si è mostrato con una versione demo “regalata” a tutti coloro che hanno preordinato il gioco. Tutti suggestivi e ben realizzati, pur con le loro storture, e tutti derivanti da lui, il capostipite: Dark Souls. Recentemente,...