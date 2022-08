Viserys Targaryen | chi è il re di House of the Dragon

pondsurvivor : #HouseoftheDragon Viserys Targaryen che controlla il modellino di Valyria nel modern au di HoTD - GianlucaOdinson : House of the Dragon: da chi è composto il Concilio Ristretto di Re Viserys Targaryen? - laila_kleis : Shockata dall'aver scoperto che l'attore che interpreta Viserys Targaryen è lo stesso Spike di Notting Hill, il coi… - Giuh_h : il fatto che Viserys ammetta che il degrado di king's landing sia iniziato dopo la dipartita di sua nonna, quella d… - leescoresdy : Io sono andata a leggermi tutta la storia di Rhaenyra Targaryen perché è passato talmente tanto tempo che me sono d… -

Tutti nella famigliadevono sottostare alla Corona, perfino ReI, proprio come Elisabetta II.( Paddy Considine ) tenta di "fare la Storia" nominando per la prima volta come ...La scelta diindispettisce sia Rhaenyra che Corlys Velaryon Anche alla fine di House of the Dragon Episodio 2, Recompie una scelta impensabile. Pressato dal Concilio ...House of the Dragon è una delle serie tv più gettonate del momento. Disponibile dal 21 agosto sulla piattaforma streaming NOW TV e sull'emittente ...House of the Dragon, la recensione dei primi episodi della serie tv spin-off di Game of Thrones: promossa o bocciata