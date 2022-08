US Open 2022: le cinque cose da tenere d’occhio nel day 2 (Di martedì 30 agosto 2022) Un’altra scorpacciata azzurra. Può essere sintetizzata in questo modo la seconda giornata degli US Open 2022. Dopo i quattro scesi in campo ieri, infatti, la seconda giornata del torneo sarà caratterizzata dall’entrata in scena addirittura di altri sei italiani (tre uomini e tre donne). Ma non c’è solo questo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le cinque cose da tenere d’occhio nel day 2, dedicato agli incontri della parte bassa del tabellone maschile ed alta di quello femminile. ATTENZIONE MASSIMA – Jannik Sinner si presenta agli US Open in uno strano stato d’animo, un ibrido tra l’euforia per aver vinto ad Umago e la demoralizzazione per le occasioni sprecate tra Montreal e Cincinnati. Ora i blackout e la mancanza di killer istinct palesati in Canada ed Ohio non ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Un’altra scorpacciata azzurra. Può essere sintetizzata in questo modo la seconda giornata degli US. Dopo i quattro scesi in campo ieri, infatti, la seconda giornata del torneo sarà caratterizzata dall’entrata in scena addirittura di altri sei italiani (tre uomini e tre donne). Ma non c’è solo questo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio ledanel day 2, dedicato agli incontri della parte bassa del tabellone maschile ed alta di quello femminile. ATTENZIONE MASSIMA – Jannik Sinner si presenta agli USin uno strano stato d’animo, un ibrido tra l’euforia per aver vinto ad Umago e la demoralizzazione per le occasioni sprecate tra Montreal e Cincinnati. Ora i blackout e la mancanza di killer istinct palesati in Canada ed Ohio non ...

