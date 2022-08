Ultime Notizie – Gas Russia, Gazprom conferma stop 3 giorni Nord Stream (Di martedì 30 agosto 2022) Gazprom interromperà la fornitura del gasdotto Nord Stream I a partire dalle quattro di domani mattina fino alle quattro del 3 settembre per riparazioni dell’unica unità di pompaggio rimasta in servizio. Lo ha confermato la compagnia di stato russa del gas, citata dall’agenzia stampa russa Tass. Il gasdotto Nord Stream I opera al 20% della sua capacità, dato che solo una delle sue turbine è operativa, riferisce la Tass. L’annuncio arriva mentre s’intensifica la crisi del gas russo, nell’ambito della guerra in Ucraina. I ministri europei dell’Energia avranno un incontro di emergenza il 9 settembre per coordinare la risposta alla crescita dei prezzi del gas. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022)interromperà la fornitura del gasdottoI a partire dalle quattro di domani mattina fino alle quattro del 3 settembre per riparazioni dell’unica unità di pompaggio rimasta in servizio. Lo hato la compagnia di stato russa del gas, citata dall’agenzia stampa russa Tass. Il gasdottoI opera al 20% della sua capacità, dato che solo una delle sue turbine è operativa, riferisce la Tass. L’annuncio arriva mentre s’intensifica la crisi del gas russo, nell’ambito della guerra in Ucraina. I ministri europei dell’Energia avranno un incontro di emergenza il 9 settembre per coordinare la risposta alla crescita dei prezzi del gas. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

