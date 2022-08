Tessere sanitarie senza microchip: perché le visite mediche sono a rischio (insieme a carte d’identità e bancomat) (Di martedì 30 agosto 2022) Le nuove Tessere sanitarie sono senza microchip. E questo mette a rischio molti servizi della sanità. Ma i semiconduttori sono necessari anche per carte d’identità e bancomat. Così la crisi dei dispositivi potrebbe mettere a repentaglio anche molti altri servizi. Mentre per l’acquisto i farmaci non dovrebbero esserci intoppi, visto che le farmacie usano il codice a barre. Il problema nasce dalla mancanza di materiali per la costruzione causata dalle crisi geopolitiche. Per questo è arrivato dal governo il via libera alla produzione di Tessere sanitarie senza microchip. Certificato dalla Gazzetta Ufficiale il 9 giugno scorso. Ma ha anche esortato ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Le nuove. E questo mette amolti servizi della sanità. Ma i semiconduttorinecessari anche per. Così la crisi dei dispositivi potrebbe mettere a repentaglio anche molti altri servizi. Mentre per l’acquisto i farmaci non dovrebbero esserci intoppi, visto che le farmacie usano il codice a barre. Il problema nasce dalla mancanza di materiali per la costruzione causata dalle crisi geopolitiche. Per questo è arrivato dal governo il via libera alla produzione di. Certificato dalla Gazzetta Ufficiale il 9 giugno scorso. Ma ha anche esortato ...

